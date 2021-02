Des acteurs du sport lyonnais s'engagent pour le vaccin contre le Covid-19

Plusieurs personnalités du monde du sport ont décidé de s'engager publiquement pour le vaccin contre le Covid-19 à l'appel de nos confrères de RMC. Dans cette liste, on retrouve de grands champions comme Yannick Noah, Olivier Giroud, mais aussi de nombreux Lyonnais comme le président de l'OL Jean-Michel Aulas, ou encore celui du LOU Rugby Yann Roubert.

On retrouve également, Léo Dubois, Rudi Garcia, Bruno Guimarães, Ada Hegerberg, Wendie Renard, Juninho, Marcelo, les anciens gones Amine Gouiri et Frédéric Piquionne, Pierre Mignoni ou encore Mathieu Bastareaud.

"Nous nous engageons à nous faire vacciner dès que cela sera possible pour permettre un retour à la vie normale et à la tenue des compétitions sportives professionnelles et amateures", expliquent les signataires.