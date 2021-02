Précarité étudiante : la Métropole et la Ville de Lyon appellent au renforcement des mesures d'accompagnement

Dans un communiqué, elles appellent au renforcement des mesures d'accompagnement et à favoriser le retour à une activité des campus dans les meilleures conditions sanitaires.

"Il est essentiel aujourd’hui que l’État prenne toute sa part en engageant rapidement un plan d’actions permettant, d’une part, de remédier aux situations d’isolement et/ou d’extrême nécessité dans laquelle se retrouvent un trop grand nombre d’entre eux, et, d’autre part, d’organiser une reprise d’activité des campus universitaires dans les meilleures conditions sanitaires", peut-on lire dans un communiqué.

Alors qu’au niveau national un tiers des étudiants se trouvent en deçà du seuil de pauvreté, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon indiquent agir pour répondre à l’urgence de ces situations en apportant soutien psychologique et d’urgence. On retiendra notamment la mise en place à l’institut régional Jean Bergeret d'un dispositif d’écoute et de soutien gratuit qui propose des entretiens avec des psychologues en ligne ou par téléphone.