Une manifestation de L214 contre l'élevage intensif à Lyon

Les militants tenteront d'alerter le grand public sur la question de l'élevage intensif, responsable, selon eux, de l'émergence de nouvelles pandémies.

"L'élevage intensif participe à la déforestation, mais est aussi responsable d'une perte de diversité génétique car les animaux exploités sont sélectionnés génétiquement pour avoir un fort rendement, et donc sont affaiblis face aux potentiels pathogènes", a expliqué Pauline Laporte, référente locale de L214 à Lyon. "On pourrait aussi se retrouver moins armés pour se défendre en cas de nouvelle épidémie, car l'élevage intensif participe à l'antibiorésistance. Les antibiotiques perdent en efficacité à cause de leur usage massif dans les élevages", poursuit la militante.

Avec cette manifestation, L214 espère interpeller Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon, pour lui demander de porter cette revendication à Emmanuel Macron.