Neige : la Métropole de Lyon devrait adopter le déneigement des pistes cyclables

Les équipes de la Métropole de Lyon avaient donc sorti les déneigeuses. Et la collectivité révèle ce mardi avoir profité de ces chutes abondantes pour "tester le déneigement d'une piste cyclable entre le 3e arrondissement de Lyon et la gare de Villeurbanne". Vidéo à l'appui sur Twitter en réponse au collectif Valve, on voit effectivement un camion déblayer la neige sur la voie cyclable.

La Métropole promet "une généralisation sur les principaux axes" lors des prochains épisodes neigeux. Cela devrait concerner en premier lieu les coronapistes. Car certaines pistes cyclables sont difficilement atteignables par les véhicules de la collectivité.