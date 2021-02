Demande de fermeture de la centrale nucléaire du Bugey par les Verts : "l’expression d’un pur dogmatisme" pour la droite lyonnaise

Plusieurs élus écologistes de Lyon ont fait part ce mardi de leur volonté de voir fermer la centrale nucléaire du Bugey avant 2024. "Cette volonté des Verts exprimée sans connaissance réelle des enjeux et sans concertation est l’expression d’un pur dogmatisme", dénonce ce mercredi dans un communiqué commun les élus du Rassemblement de la Droite, du Centre et de la Société Civile de la Métropole de Lyon.

"Cette centrale nucléaire se situe dans le département de l’Ain, et donc en dehors du périmètre de la Métropole de Lyon. Cette position est exprimée sans aucun débat préalable alors que la Métropole est membre de la commission locale d’information de la centrale, ce qui est un manque de respect envers tous les élus locaux concernés par le suivi de cet équipement", ajoutent notamment Philippe Cochet, François-Noël Buffet, Alexandre Vincendet et Jérémie Bréaud, assurant apporter leur soutien "au maintien de la production électrique nucléaire du Bugey et à l’ensemble des employés".