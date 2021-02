Lyon : les élus écologistes veulent voir fermer la centrale du Bugey avant 2024

Les élus écologistes s'attaquent désormais à l'Ain et à la centrale nucléaire du Bugey. Dans un communiqué commun, Sylvain Godinot, adjoint au maire de Lyon, et les deux vice-présidents de la Métropole Pierre Athanaze et Philippe Guelpa-Bonaro, ainsi que les présidents de groupes demandent à l'Autorité de Sûreté Nucléaire de "refuser la prolongation de 10 ans de l'activité de la centrale".

Selon eux, la priorité doit être de "protéger les habitants de la métropole de Lyon" des risques d'incidents à la "plus ancienne centrale en activité en France".

"Nous mettrons tout ce qui en notre pouvoir pour accompagner et faciliter les reconversions des travailleurs, des territoires, des industries de l’ère des énergies fossiles à l’ère de la résilience et de la prospérité soutenable. Le bassin d’emploi de la Plaine de l’Ain a par exemple un potentiel à exploiter sur la production de panneaux solaires, le biogaz, la construction bois, l’agroécologie, l’éco-tourisme ou encore la recherche et développement en matériaux biosourcés", concluent les élus verts, qui estiment que le Bugey doit être fermé avant 2024 "pour une région résiliente et solidaire".