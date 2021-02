Accident mortel ce lundi matin près de Lyon

Vers 7h du matin, un accident a impliqué deux voitures et un camion sur la D342 à Saint-Genis-Laval. Le premier bilan est lourd et fait état d’un automobiliste tué et de trois autres personnes blessées. Ces dernières ont été transportées à l’hôpital par les nombreux sapeurs-pompiers mobilisés.

Plus d’une heure après le choc, la route était toujours fermée à la circulation pour faciliter le travail des secouristes.

On ne connait pas encore les circonstances du drame, une enquête a été ouverte.