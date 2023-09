Pas au courant de la date de mise en service du prolongement du métro B, les maires d’Oullins et de Saint-Genis-Laval parlent de "mépris"

Le prolongement de la ligne B du métro sera mis en service le vendredi 20 octobre avec deux nouvelles stations : Oullins Centre et Saint-Genis-Laval.

Cette annonce a forcément réjoui les voyageurs de la ligne concernés depuis plusieurs mois par des travaux. Elle a également surpris du côté des municipalités d’Oullins et de Saint-Genis-Laval, principales communes concernées par ce prolongement, qui n’étaient tout simplement pas au courant de la date en question !

De quoi fortement irriter Marylène Millet et Clotilde Pouzergue qui "déplorent le fait que la date de mise en service ait été annoncée sur les réseaux sociaux et dans la presse, sans même avoir concerté ni même informé les communes concernées". "Au-delà d’inaugurer un métro que la majorité écologiste n’a pas souhaité, les maires d’Oullins et de Saint-Genis-Laval regrettent que ni le président Bernard ni son cabinet n’aient pris la peine de les informer en amont", poursuivent les deux élues dans un communiqué de presse mettant en avant "un nouvel exemple du mépris de l’exécutif envers les élus de terrain".

"Nous aurions pu nous réjouir collectivement de l’aboutissement de ce chantier, il a été préféré une décision unilatérale, sans même une information, de courtoisie, aux maires en amont", concluent Marylène Millet et Clotilde Pouzergue.

L’ambiance promet donc d’être glaciale lors de l’inauguration de ce prolongement…