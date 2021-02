Lyon : le dealer profitait de femmes seules pour se loger et cacher la drogue

Durant ce mois de janvier, les policiers du Groupe de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine ont mis en place une surveillance d’un point de deal situé rue Professeur Patel dans le 9e arrondissement de Lyon.

Les fonctionnaires ont rapidement identifié un individu connu des services de police. Sur place, les enquêteurs ont régulièrement vu l’homme vendre de la drogue à des consommateurs. Ce lundi, l’un d’eux a été interpellé après avoir acheté de l’herbe de cannabis.

Le revendeur, âgé de 20 ans, a été lui aussi immédiatement arrêté. Très défavorablement connu de la justice, il était logé depuis quelques temps chez une connaissance. Chez cette dernière, 1,1 kilo d’herbe, ainsi que 57 grammes de résine de la même substance ont été trouvés par les enquêteurs. Un peu plus de 2200 euros en liquide et du matériel de découpe et de conditionnement ont aussi été découverts.

Identifiés et entendus, plusieurs clients du dealer ont confirmé les soupçons qui pesaient sur le jeune homme. Les investigations ont également montré que le revendeur profitait de la vulnérabilité de femmes seules pour se faire héberger. En garde à vue, il a reconnu partiellement les faits.

L’individu sera présenté ce jeudi au tribunal en vue d’un jugement en comparution immédiate.