Près de Lyon : la course-poursuite se termine dans la clôture d’un pavillon

Les fonctionnaires ont alors aperçu une voiture qui slalomait entre les autres usagers, prenant de nombreux risques. Mais lors d’une tentative d’interception par les policiers, le conducteur a choisi d’accélérer pour éviter le contrôle.

La course-poursuite, à toute vitesse, s’est terminée dans la clôture d’un pavillon de la commune de Vaulx-en-Velin. Les deux occupants de la voiture ont essayé de prendre la fuite mais ont été rapidement interpellés par les policiers.

Une arrestation non sans mal puisque le chauffard a exercé des violences sur les forces de l’ordre tandis que son comparse se rebellait en même temps qu’un sachet d’héroïne tombait de sa poche. Ivres tous les deux, les jeunes âgés de 24 et 25 ans ont été placés en garde à vue. Les trois membres de la BAC n’ont pas été blessé et ont déposé plainte.

Les suspects, lors d’une audition, ont reconnu partiellement les faits. Le plus jeune a été laissé libre avec une ordonnance pénale délictuelle. Le conducteur sera déféré ce jeudi au tribunal pour être ensuite jugé en comparution immédiate.