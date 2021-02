OL : le défenseur Sinaly Diomandé prolongé jusqu'en 2025

Le club a annoncé la prolongation de contrat de Sinaly Diomandé de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025.

Le défenseur international ivoirien avait été l'une des révélations du début de saison. Profitant de la blessure de Jason Denayer, Sinaly Diomandé avait enchaîné les matchs convainquants à seulement 19 ans.

"Je suis très heureux d’avoir prolongé avec l’OL. Je suis arrivé au club en 2019 et mon adaptation s’est très bien passée. Le coach me fait confiance mais je dois encore beaucoup progressé. J’espère un jour pouvoir gagner des trophées et disputer la Ligue des Champions mais pour cela, je dois encore continuer à travailler", a réagi celui qui peut évoluer dans l'axe ou sur le côté droit de la défense.

"Malgré son jeune âge, Sinaly est déjà un élément important de l’effectif. Pour moi il a une belle marge de progression, mais il travaille énormément et réalise déjà de bonnes performances. C’est un joueur équilibré, avec une bonne vitesse, agressif et techniquement plutôt à l’aise. Sinaly est très complet et a de belles années devant lui", a également déclaré Juninho sur le site de l'Olympique Lyonnais.