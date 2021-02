Après le derby, l'OL doit "se reconcentrer sur Bordeaux"

"Je leur ai tout de suite demandé de se reconcentrer sur Bordeaux. C’est exceptionnel ce qu’on a fait, ce n’est pas tous les jours qu'on gagne 5-0 à St Etienne. On était très heureux mais le match de Bordeaux arrive tellement vite qu’on n’a pas eu le temps de faire monter l’euphorie. On a rappelé qu’il fallait rester concentré", a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match.

Et si cette rencontre a tous les ingrédients du match piège, l'entraineur lyonnais compte sur son groupe pour éviter la sortie de route face à des Girondins actuellement septièmes du championnat : "Ce n'est pas un match piège, car on sait que c'est une bonne équipe. Ils viennent de gagner trois fois. C'est une équipe difficile à manœuvrer, cohérente, avec des atouts. Ici à Lyon, on connait tous le talent d'Hatem Ben Arfa. A nous d'être capables d'être à 100%, comme dans le derby. C'est ce qu'on veut faire".

"Il faut toujours penser à un match à la fois", a de son côté précisé Thiago Mendes. Pour le Brésilien, un seul mot, le travail : "Contre Bordeaux, on va devoir tous travailler dur et donner le meilleur de nous-même et être à 100% pour ramener un résultat positif. Notre groupe n'a qu'un objectif, c'est gagner. Et pour le moment, nous ne pensons qu'à Bordeaux".

Bordeaux, puis Dijon, Strasbourg, Ajaccio et Montpellier. Le rythme va ensuite s'accélérer, avec cinq matchs en quinze jours pour les Gones. Un marathon qu'il faudra donc entamer de la meilleure des manières ce vendredi.