Coupe de France : l'OL féminin file facilement en 8e de finale

Les Lyonnaises n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour, ouvrant le score à la 16e minute grâce à un coup-franc de Marozsan. Wendie Renard enfoncera le clou sur penalty à la 36e.



Au retour des vestiaires, Gunnarsdottir inscrit rapidement le 3e but (48e minute) d'une jolie frappe à l'entrée de la surface. Reims ne connaitra ensuite pas de répit, puisque Marozsan marque le 4e but dès la remise en jeu, d'un lob de 50 mètres. L'Allemande qui inscrit un triplé, avec un 5e but à la 53e minute.

Le score en restera là. Les Lyonnaises, tenantes du titre, seront au rendez-vous des 8e de finale.