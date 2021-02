Près de Lyon : les policiers verbalisent pour non-respect du couvre-feu et finissent sous une pluie de projectiles

Mais à Vénissieux, un homme était encore dehors à 23h25 ce mardi soir. Repéré par la police, il a été contrôlé et verbalisé avenue Vladimir Komarov.

Mais il n'était pas seul. Rapidement, un groupe d'individus se formait et jetaient sur les trois fonctionnaires des pierres et des bouteilles en verre.

Pour se dégager et disperser l'attroupement, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène.

L'un des jeunes très défavorablement connu des services de police était formellement identifié. Agé de 20 ans, il était interpellé ultérieurement et placé en garde à vue où il a nié les faits.

Il sera présenté au parquet ce jeudi et doit être jugé en comparution immédiate l'après-midi.