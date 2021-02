Covid-19 : un nouveau centre de dépistage à l'aéroport de Lyon

Ce centre permettra de réaliser un test RT-PCR obligatoire pour les voyageurs vers toutes les destinations internationales et la plupart des pays européens, ou un test antigénique.

"Facilement accessible au cœur du Terminal 2, niveau 0, le centre de tests est ouvert à tous, sans rendez-vous, tous les jours du lundi au dimanche de 3h à 17h, sauf le jeudi de 8h à 17h", précise Vinci Airports dans un communiqué.

La prise de rendez-vous sera possible prochainement via le site de Lyon Aéroport et les passagers ayant un billet d’avion pour un vol au départ dans un délai maximum de 72 heures seront prioritaires. Pour un test sans rendez-vous effectué pour un départ le jour même, il est recommandé de se présenter 2h avant le délai habituel d’enregistrement mentionné par la compagnie aérienne.

"Vinci Airports met tout en œuvre pour faciliter l’accès au dépistage des passagers, afin de les sécuriser dans leurs projets de déplacement, mais aussi des riverains de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et des personnes travaillant sur la plateforme aéroportuaire, contribuant ainsi à la lutte contre la pandémie", a réagi Tanguy Bertolus, le président du Direction de Lyon Aéroport.

Pour rappel, tout passager doit présenter un test négatif de moins de 72h pour entrer sur le territoire national. Les sorties du territoire sont, elles, interdites, sauf pour motif impérieux.