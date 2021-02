Lyon : bientôt une grève au centre de test et de vaccination du Palais des Sports de Gerland

Le syndicat entend dénoncer "la dégradation des conditions de travail des agents depuis bientôt un an" : "Si des mesures sanitaires pour protéger les agents ont été

prises, cela ne les a pas empêchés d’être en prise directe avec une population à risque. Et pour certains d'entre eux de contracter le Covid-19. Ils travaillent dans des conditions dégradées depuis bientôt un an, avec des missions très variées telles que la sécurité du bâtiment, l’accueil du public, la manutention dans les structures, avec une amplitude extrêmement large. Le tout pour une rémunération dépassant très difficilement les 1300 euros mensuels", peut-on lire dans un communiqué.

Les agents ont donc sollicité la direction des Sports pour obtenir la mise en place d'une compensation financière, mais se sont vus notifier "une fin de non-recevoir". Pour la CGT, "la santé des travailleurs ne peut passer après celle de leurs concitoyens".

Le mouvement de grève débutera samedi. On ne sait pas encore quel impact cela aura sur l'accueil du public qui viendra se faire dépister ou vacciner.