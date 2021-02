Palais des sports de Gerland : ultimes négociations avant la grève au centre de dépistage et de vaccination de Lyon

Un préavis a été déposé lundi et concerne les agents de la salle lyonnaise, actuellement reconvertie en centre de dépistage et de vaccination anti-Covid-19.

"Ces négociations arrivent tard. Les agents sur le terrain diront si ce qu'on leur propose est légitime, et s'ils maintiennent le préavis. On a l'impression que la Ville joue la montre, d'autant plus qu'ils ont déjà lancé une réquisition en cas de grève", nous a indiqué Aurélien Scandolara, représentant de la section des sports à la CGT.

Ces négociations porteront sur quatre points. Les agents demandent notamment une prime de maladie contagieuse, "car ils travaillent en proximité directe avec des personnes susceptibles d'être atteintes du Covid. Un d'eux a été contaminé, et a ramené le virus chez lui. Ce sont des personnes qui ne travaillent pas dans le milieu de la santé, leur métier, c'est l'événementiel, et là, elles découvrent ce qui se passe", argumente le syndicaliste.

"Ils travaillent à la sécurité incendie du Palais des Sports, ils participent à l'installation des salles, des frigos, s'occupent de la maintenance pour accueillir les usagers dans de bonnes conditions. Sans eux, le bâtiment ne peut pas ouvrir", explique Aurélien Scandolara.

Le rendez-vous avec la Ville de Lyon est fixé à 10h30.