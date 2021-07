Covid-19 : le centre de dépistage des Gratte-Ciel va fermer ses portes à Villeurbanne

Situé salle des Gratte-Ciel, ce centre de dépistage connait une baisse de fréquentation en raison du déploiement de l'offre des pharmacies et des laboratoires.

Depuis son ouverture en septembre, le centre a réalisé 42 000 tests. Au plus fort de la crise, on comptait environ 750 tests par jour. Actuellement, à peine 100 tests sont effectués quotidiennement et 80% d’entre eux sont réalisés dans un contexte de loisirs, avec un taux de positivité inférieur à 1%.

En cas de nécessité, le centre de dépistage pourra de nouveau être opérationnel, précise la Ville de Villeurbanne.