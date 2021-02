Le Tournoi de France se déroulera du 17 au 23 février à Sedan et à Metz et verra s’affronter la France, l’Islande et la Suisse ainsi qu’un autre pays suite au forfait de la Norvège.

La sélectionneuse des Bleues a retenu 27 joueuses pour la compétition. Cinq joueuses lyonnaises ont notamment été convoquées : Wendie Renard, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino et Sakina Karchaoui.

Pour rappel, Amandine Henry est forfait en raison d’une blessure au mollet.