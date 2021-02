Cyberattaque : le député Bernard Perrut estime qu'il "y a urgence à se doter de tous les moyens pour lutter contre la cybercriminalité"

Pour Bernard Perrut, député du Rhône "il y a urgence à se doter de tous les moyens pour lutter contre la cybercriminalité", explique-t-il dans un communiqué. "Si l’urgence est de faire en sorte que l’hôpital puisse reprendre rapidement son fonctionnement normal, et retrouver toutes les données de ses systèmes d’informations, sans payer de rançon, j’ai demandé au gouvernement de mettre en place, dans la même urgence, une politique de prévention, de protection, et de réponse contre la cybercriminalité, avec des outils pour s’en prémunir, pour riposter et retrouver les cybercriminels qui agissent en toute impunité. Après ceux de Dax et Villefranche, quels hôpitaux vont être attaqués ?", ajoute l'élu, également président du comité des élus du comité des élus du Groupement Hospitalier de Territoire, dont l’Hôpital Nord-Ouest.

Ce jeudi, Emmanuel Macron doit s'exprimer en visioconférence avec les dirigeants de l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône dans le Beaujolais mais avec également ceux de Dax dans les Landes. Bernard Perrut "souhaite s'investir sur ce sujet, qui paraît essentiel".