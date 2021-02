Près de Lyon : ils agressent un sexagénaire et lui volent ses bijoux

Aux alentours de 15h, un sexagénaire qui s'apprêtait à entrer dans son immeuble a été bloqué par trois individus qui voulaient lui dérober ses bijoux.

Il a essayé de se débattre, mais il a été menacé par l'un des agresseurs avec une bombe lacrymogène.

Deux suspects de 16 et 17 ans ont été interpellés, celui qui s'était débarrassé de la gourmette à la vue des policiers et le second porteur de la bombe lacrymogène.

La victime a identifié les auteurs et a déposé une plainte. Les deux suspects ont reconnu les faits, mais mettaient également en cause le troisième suspect qui a pris la fuite comme étant l'auteur de ce vol aggravé. Ils ont été présentés au parquet ce mercredi et laissés libres avec ouverture d'information.

Le bijou a été retrouvé et restitué à la victime.