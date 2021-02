Régionales 2021 : Najat Vallaud-Belkacem appelle à une union de la gauche pour "mettre fin à la mandature d’un mini-Trump"

Dans les colonnes du JDD, Najat Vallaud-Belkacem (PS) revient une nouvelle fois sur les prochaines élections régionales programmées en juin. L'ancienne ministre souhaite que ces élections soient "le laboratoire de l’union" de la gauche dans la perspective de 2022. Elle estime que la division de la gauche "est suicidaire" et n'hésite pas à balayer large pour rassembler, jusqu'à la France Insoumise : "Les divisions à gauche ne sont pas si profondes. Toutes les forces de gauche, et les personnalités qui les portent, ont un jour été amenées à travailler ensemble. Y compris, si on remonte un peu dans le temps, Jean-Luc Mélenchon".

Pour autant, Najat Vallaud-Belkacem ne veut toujours pas officialiser sa candidature : "Ce n’est ni le lieu ni le moment pour annoncer les choses, les discussions sont toujours en cours. On y verra plus clair dans quelques jours". En tout cas la socialiste a le même objectif que les écologistes : "mettre fin à la mandature d’un mini-Trump, Laurent Wauquiez". Un argument suffisant pour une union avec les Verts dès le premier tour ? La décision devrait visiblement ne pas tarder d'être officialisée.