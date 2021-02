Agression du maire de Bron : les nombreuses réactions des élus lyonnais 

L’élu LR a été la cible d’une quinzaine d’individus ce mercredi soir dans le quartier de Parilly. La voiture dans laquelle il était arrivée dans le quartier pour une visite a été très endommagée. Jérémie Bréaud a ensuite été ciblé par des projectiles. Rapidement, les élus du Rhône ont témoigné leur soutien à l’édile brondillant.

Le maire du 6e arrondissement de Lyon, Pascal Blache, a témoigné de "tout son soutien" et rajoute que "les valeurs de la République que nous défendons et représentons son l’essence de notre engagement". Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, fait lui part de sa "stupeur et colère face à cette nouvelle agression. Au-delà de notre soutien et de notre solidarité, nous demandons à l’Etat de réagir clairement et fermement face à ces actes intolérables dans notre République".

Chez les écologistes, aussi, des réactions indignées ont été partagées. A commencer par celle de Nathalie Dehan, conseillère métropolitaine pour qui "ces violences sont inacceptables". Ce jeudi midi, le maire de Lyon Grégory Doucet a également condamné les faits : "J'adresse mon soutien à Jeremie Breaud, victime d'une grave agression dans l'exercice de ses fonctions. Ces violences à l’encontre d’un élu de la République sont inacceptables. Je condamne ces agissements inqualifiables qui constituent aussi une agression contre la démocratie".

Blandine Brocard, députée Modem du Rhône, adresse également son "soutien total et inconditionnel" et déclare qu’elle sera "toujours aux côtés de tous les fervents amoureux de la République, de tous ceux qui œuvrent vraiment pour le bien-vivre ensemble, galvaudé depuis des décennies par des lâches".

Pour Michèle Morel, responsable départementale du Rassemblement national du Rhône, "toute idéologie aveugle est dangereuse. Le maire actuel de Bron en fait les frais".

Enfin, des maires d’autres communes de la Métropole de Lyon expriment aussi leur colère après cette agression. Celui de Grigny, Xavier Odo affirme déclare qu’il "faut poursuivre à tenir tête aux excès de certains qui ne cherchent que le conflit avec la République".