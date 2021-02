Lyon : L214 appelle à manifester ce samedi devant les restaurants Subway pour dénoncer les conditions d'élevage des poulets

Ce samedi, l’association L214 appelle à manifester dans 24 villes en France, notamment à Lyon, "pour dénoncer les conditions dans lesquelles sont élevés et abattus les poulets" pour l’enseigne Subway. "Tandis que de nombreuses autres enseignes de la restauration ont pris l’engagement de bannir le pire de l’élevage intensif de leurs approvisionnements en viande de poulet en appliquant les mesures du European Chicken Commitment, Subway s’y refuse toujours", peut-on lire dans un communiqué.

"Alors que de nombreuses entreprises de la restauration rapide telles que La Mie Câline, Paul, ou Patàpain sont aujourd’hui engagées à éradiquer les pratiques d’élevage et d’abattage des poulets les plus cruelles, Subway continue de s’approvisionner dans les pires élevages intensifs et de soutenir cette cruauté envers les animaux", déclare de son côté la cofondatrice de l’association Brigitte Gothière.

A Lyon, les manifestants se retrouveront devant le restaurant Subway installé avenue Berthelot. "Munis de panneaux et de tracts révélant l’origine des poulets utilisés par Subway, les bénévoles appelleront les passants à signer la pétition pour demander à l’enseigne de s’engager contre les pires pratiques d’élevage et d’abattage de ces animaux", précise le communiqué.