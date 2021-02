L'OL féminin s'impose contre Soyaux avant la Ligue des Champions (0-2)

Les Lyonnaises se sont imposées 2-0 contre Soyaux ce samedi après-midi dans le cadre de la 15e journée de D1 Arkema. Face à un groupe bien en place, les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont eu du mal à se procurer des occasions pendant ce match. Finalement, Sara Björk Gunnarsdóttir a trouvé la faille à la 27e. A la toute fin du match, Dzsenifer Marozsán a transformé un pénalty.

"Il était difficile de maîtriser le ballon. L'équipe adverse était bien regroupée et agressive. Nous n'avons pas été mis en danger. On aurait souhaité faire de plus belles choses", a déclaré le coach sur OLTV après la rencontre.

Une victoire importante avant la réception du PSG en championnat le 13 mars prochain. Les Parisiennes se sont elles imposées 4-0 contre Issy ce samedi.

Mais avant ce match crucial de D1, place à la Ligue des Champions pour les Fenottes avec la réception de Brøndby ce jeudi en 8e de finale.