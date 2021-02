L'OL va se mettre "en mode Ligue des Champions" pour l'Olympico

"Peu importe qui on joue dimanche, on veut continuer à gagner", a prévenu Rudi Garcia. "C’est une course d’endurance devant, et il faut être l’équipe qui gagne le plus de matches. Là, c’est un affrontement entre deux des meilleurs clubs français. C’est une affiche et je veux que l’OL soit à son meilleur niveau".

Après la défaite contre Montpellier et une victoire compliquée à Brest, l'entraineur lyonnais appelle maintenant ses hommes "à être en mode Ligue des Champions" : "Il faut avoir de la motivation, de la réflexion durant le match. Il faudra être en continu dans tous les domaines".

A commencer par le secteur défensif. Car si la machine à marquer a été relancée, il va falloir désormais apprendre à moins encaisser de buts. "On doit continuer à se créer des occasions. On a pris deux buts encore et cela ne me plaît pas. Il faut retrouver une implication défensive de chaque instant. Si on en fait toujours autant sur le plan défensif, on prendra moins de but que lors des derniers matches", a insisté le technicien de l'OL, passé par le banc marseillais.

De quoi forcément pimenter encore un peu plus cet Olympico : "C'est toujours un match particulier qu'on a envie de disputer", a reconnu Rudi Garcia. Une date que l'on coche sur le calendrier dès le début de saison, en somme : "Sans le public, ça change un peu, mais on fait avec maintenant. Ça reste un très grand match, un des plus grands de notre championnat, avec beaucoup d’adversité et d'engagement. Après, ça ne va pas changer grand-chose à ce qu’on veut faire là-bas", a de son côté expliqué Houssem Aouar, rappelant "l'importance de revenir avec la victoire". "Mais sur ce genre de match, on ne peut pas dire s'il y a un favori", a concédé le milieu lyonnais. Et c'est bien là tout l'enjeu de cette 101e confrontation. A la fin, il n'y aura qu'un seul Olympique.

F.L.