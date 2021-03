"Attaquer un maire, c'est attaquer la République" : François Baroin au chevet des maires menacés de la Métropole de Lyon

À l'occasion de cette visite, l'élu LR, entouré du président du Département, Christophe Guilloteau, ou encore du préfet délégué à la sécurité Thierry Suquet, a échangé avec les différents maires victimes d'agression ou de menaces ces dernières semaines. On pense notamment à Jérémie Bréaud, le maire de Bron, victime la semaine dernière d'une attaque à Parilly ou encore au maire de Grigny Xavier Odo…

François Baroin était avant tout là pour apporter son soutien aux élus visés : "Ils ont un regard clair, droit. Ils sont courageux et heureux de bénéficier d'un soutien national des maires de France. Ils sont déterminés. Face à ces agressions il faut affirmer un courage sans faiblesse. Attaquer un maire, c'est attaquer la République".

Les réponses apportées par l'autorité judiciaire (...) étaient insupportables

Face à ces débordements envers les élus, François Baroin a souhaité rappeler qu'il fallait des réponses fortes car "les textes qui existaient précédemment étaient insuffisants". "Insuffisants en objectifs, en moyens et en réponses. Un maire qui se fait caillasser, un maire qui se fait insulter sur les réseaux sociaux, un maire qui voit son domicile tagué avec des menaces, n'a pas de réponses suffisantes. Les réponses apportées par l'autorité judiciaire avec un simple rappel à la loi étaient insupportables, inacceptables pour les maires, mais c'était surtout un message de laxisme adressé", ajoute-t-il.

Pour ça, le président de l'AMF assure avoir échangé depuis plusieurs semaines avec le ministre de la Justice et le Premier ministre. Et espère "obtenir un cadre plus clair".

"Il faut maintenant le mettre en application. Ce que nous attendons des maires c'est qu'ils portent plainte, ce que nous attendons des élus c'est qu'ils saisissent la justice, ce que nous attendons de l'Etat c'est de garantir l'ordre public. Ce que nous attendons de la justice ce sont des procureurs. Nous attendons des réponses adaptées pour apporter la paix sociale. C'est un enjeu du pacte républicain. L'arsenal juridique doit être adapté. Ça peut prendre la forme de comparution immédiate, d'un éloignement du territoire, d'une interdiction de séjour. La réponse sera mieux adaptée à ce que nous attendons", concluait-il à l’Hôtel du Département du Rhône où il était reçu.

B.B.