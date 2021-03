L'OL peut faire une belle opération à Reims

Une rencontre très importante pour les coéquipiers de Memphis Depay qui pourraient reprendre, pour quelques heures, la tête du classement : "On joue avant tout le monde, donc l'objectif c'est d'être premier vendredi soir et d'attendre le résultat des autres", a expliqué Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match.

Une victoire permettrait aux Lyonnais de réaliser une belle opération au classement, deux jours avant le choc entre Lille et Monaco. "On sait que dans les équipes de tête, toutes ne pourront pas prendre trois points. C'est pour ça que ce match est très important. On rentre dans la période des confrontations directes. Ce week-end, il y a Monaco-Lille. Si on est capable de gagner à Reims, et on doit faire notre maximum pour, on prendra forcément des points à quelqu'un, ou à Monaco, ou à Lille ou aux deux. Donc quand il y a des journées de championnat comme celle-là, il faut tout faire pour gagner".

Pas le droit à l'erreur donc pour les Gones, troisièmes du classement : "On sait que la période sera décisive pour nous", a concédé Maxwel Cornet. "Mais il ne faut pas se mettre de pression négative. On a l'expérience des sprints finaux, on sait mettre des coups d'accélérateurs. C'est une prise de conscience naturelle. Quand on sait qu'il reste peu de matchs, on redouble d'efforts", a assuré l'international ivoirien.

Si les Lyonnais peuvent être leur propre ennemi, ils devront aussi se méfier des Rémois, une "équipe compliquée à jouer, avec un bon coach et des joueurs de qualité", selon Rudi Garcia.

Cruciale pour continuer à rêver d'un possible titre, une victoire mettrait les Lyonnais dans les meilleures conditions possibles pour préparer la réception du PSG, dimanche prochain au Groupama Stadium.

F.L.