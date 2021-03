Dix jours après le décès du maire, les élections municipales annulées par le Conseil d'Etat à Pusignan

La haute juridiction a suivi l'avis du rapporteur public qui avait pointé du doigt la publication tout au long de la campagne par l'équipe de Pierre Grossat sur leur page Facebook de vidéos de projets d'aménagement de la commune et de "présenter aux électeurs, à moindre coût, des projets complexes et ambitieux", ce qui constituait un avantage.

L'écart des voix entre Pierre Grossat, vainqueur, et la candidate malheureuse Brigitte Emain avait été de seulement 6 voix.

Pour la commune de Pusignan, c'est une nouvelle difficulté qui se rajoute ce mois-ci. En effet, le maire Pierre Grossat avait été retrouvé mort à son domicile le 4 mars dernier. Les électeurs vont donc devoir retourner aux urnes, avec de nouveaux candidats pour reprendre le siège laissé vide par le défunt édile.

Dans un communiqué de presse, Gérard Andrieux, qui avait obtenu 6,34% des voix au premier tour à Pusignan, a lancé un appel inédit : "Dans ce contexte, je propose que les 3 têtes de listes concurrentes ne déposent pas leur candidature face à l’équipe sortante. Pour rétablir l’honneur de Pierre Grossat, pour réhabiliter son intégrité, pour rendre hommage à sa personne et à son action au service de Pusignan et pour le retour de la paix dans notre village, j’invite Brigitte Emain et André Roibet à ne pas déposer leur liste. Je ne redéposerai pas non plus ma liste. Faisons ensemble ce sacrifice, cet effort, ce geste, cette concession... dans l’intérêt de notre village. Il me semble que c’est l’une des conditions pour le retour de la paix dans notre beau village".