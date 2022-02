Lyon : le portrait incomplet de Camille Augey durant la campagne des municipales

Chez les écologistes lyonnais, qui ont promu un nombre important de personnes issues de la société civile en 2020, on l'avait bien compris.

Par exemple avec Camille Augey, tête de liste dans le 9e arrondissement de Lyon pour les élections municipales. La jeune femme devait relever l'immense défi de remporter le bastion de Gérard Collomb.

Europe Ecologie-Les Verts vantait ainsi son "parcours plutôt atypique" puisqu'elle a été "ingénieure diplômée de Centrale Paris, spécialisée dans le commerce en vin" à Dijon. Camille Augey était ensuite partie "dès la fin de ses études travailler au Cambodge" avant de revenir à Lyon monter un "projet d’entreprise spécialisée dans le vin végétalien". Dans le même temps, elle devenait coordinatrice locale de Greenpeace.

Le portrait est beau : la jeune entrepreneuse engagée qui vend du vin mais qui prend à contrepied le marché dominant.

La vague verte est lancée, Camille Augey remportait facilement les élections dans le 9e, avec 30,35% au premier tour, et 63,23% au second tour, très loin devant Gérard Collomb et ses 36,77%.

Depuis, Camille Augey est devenue adjointe de Grégory Doucet, logiquement en charge de l'Emploi, de l'Economie durable, du Commerce et de l'Artisanat.

Sauf que comme tous les adjoints au maire de Lyon, Camille Augey a été obligée de remplir une déclaration d'intérêts que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique vient de publier.

On y découvre qu'effectivement, entre juillet 2015 et octobre 2016, la jeune femme a été employée au Cambodge par Les Celliers d'Asie. La première année, elle a gagnée 6911 dollars américains et la seconde, 14 129 dollars.

De mars à mai 2017, elle a été caviste en Nouvelle-Zélande pour Giesen Wines, ce qui lui a permis de gagner sur cette période 5118 dollars néo-zélandais.

De retour en France, elle devenait assistante oenologue pour Nuiton-Beaunoy durant trois mois (de août à octobre 2017), ce qui lui permettait de toucher 5436 euros.

Des ventes qui ne remplissent pas le frigo

C'est là que débute l'aventure entrepreneuriale pour Camille Augey, qui fonde en octobre 2017 The Vegan Cellar. Sauf que sa société de commerce de vins ne lui a jamais permis de vivre.

En 2017, elle ne s'est versée aucune rémunération. En 2018, pour la première année pleine, la cheffe d'entreprise n'a touché que 213 euros net. L'année 2019 fut moins fructueuse avec seulement 148 euros versés dans sa poche. Et 2020, année de campagne et d'élection, là encore aucune rémunération n'a été touchée.

Alors comment Camille Augey gagnait-elle sa vie avant d'être élue sur les listes de Grégory Doucet ? Existe-t-il une histoire parallèle à celle racontée aux électeurs ? Oui.

Il n'y avait rien de honteux dans le quotidien de la Lyonnaise diplômée de Centrale mais il faut croire que cela sonnait moins bien sur le CV officiel vendu aux habitants de Valmy, Saint-Rambert ou de la Duchère.

On apprend donc qu'entre août 2018 et juillet 2020, Camille Augey était aussi (et surtout) vendeuse polyvalente dans un magasin La Vie Claire. La première année, elle a gagné 5566 euros net. En 2019, sa rémunération annuelle fut de 18 263 euros net. Et enfin en 2020, elle toucha 6338 euros.

Son lien (caché) avec La Vie Claire est si fort qu'elle a souhaité acquérir des parts de la société. Via un plan d'épargne salariale, elle est ainsi à la tête de 35 parts évaluées à 1925 euros.

Les électeurs se méfient parfois des promesses faites par les candidats. Faut-il désormais remettre en question leur portrait ?