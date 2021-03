OL : direction Paris pour Memphis Depay ?

Où sera Memphis Depay l’été prochain ? C’est la question que se posent depuis plusieurs semaines les supporters de l’OL. L’été dernier, l’attaquant néerlandais était proche de signer au FC Barcelone, mais finalement le transfert était tombé à l’eau.

Mais finalement, selon les informations du Parisien, le capitaine lyonnais pourrait bien prendre la direction de la capitale cet été et signer avec le PSG. Memphis serait dans le viseur du club parisien qui travaille déjà sur le prochain mercato.

Une piste crédible pour ce joueur qui a toujours clairement affiché ses ambitions de jouer dans les plus grands clubs européens. Mais son avenir dépendra sûrement de celui de certains joueurs de Mauricio Pochettino. L’attaque parisienne est déjà très complète et il est difficile d’imaginer l’attaquant lyonnais s’imposer au milieu du quatuor stratosphérique : Mbappé, Icardi, Neymar et Di Maria (qui vient de prolonger, ndlr).

Ce dimanche soir, Memphis aura l’occasion de briller face à ses possibles futurs coéquipiers, pour leur jouer une dernière fois un mauvais tour. Rien de mieux pour attirer l’œil des dirigeants parisiens.