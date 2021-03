Ligue des Champions : l'OL féminin défie le PSG en quart de finale

L'OL féminin se déplace à Paris dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Après deux rencontres accrochées face aux Danoises de Brondby, les Lyonnaises vont devoir élever leur niveau de jeu face au seul adversaire qui les a battues cette saison. C'était en novembre dernier, en championnat.

Depuis, les deux équipes ne se sont plus croisées. La faute au Covid qui s'est invité dans les rangs parisiens il y a 10 jours, repoussant le match retour de championnat.

C'est donc en Ligue des Champions que les Fenottes retrouvent leurs rivales. Et c'est plus motivées que jamais que les coéquipières de Wendie Renard vont monter à la capitale afin de faire respecter la hiérarchie : "On est tenant du titre. On est prêt. On a attendu ces moments-là qui sont importants, c'est ça qui nous nourrit. C'est positif. Il faudra être déterminé. On sait que les matchs entre l'OL et le PSG sont souvent très serrés, mais on est très motivés", a expliqué Jean-Luc Vasseur en conférence de presse d'avant-match.

Le coach de l'OL féminin l'assure : "L'OL s'est remis en question chaque année. On est dans cet état d'esprit. On est l'équipe à abattre, tous les matchs sont difficiles. Mais on fera tout pour passer ce tour. C'est une compétition qui nous tient à cœur et on veut ce sixième titre consécutif".

Le match retour aura lieu mercredi prochain à Décines.