Lyon : depuis son balcon, il abattait des oiseaux à la carabine

Un habitant de la rue Bugeaud dans le 6e arrondissement de Lyon a été interpellé la semaine dernière. Selon le Progrès, il est soupçonné d'avoir tiré et abattu une trentaine d'oiseaux depuis l'automne dernier. Armé d'une carabine, il visait les volatiles depuis son balcon. De quoi inquiéter ses voisins puisqu'il tirait en direction d'un parc où jouaient des enfants. Et ce, à toute heure de la journée. Sans oublier les nuisances sonores que ces détonations entraînaient.

C'est finalement grâce à une plainte de l'association Dignité Animale que l'affaire s'est emballée. Des plombs et des cadavres de pigeons et corbeaux ont été récupérés pour être transmis aux enquêteurs.