Crise du logement : un rassemblement ce jeudi devant le CROUS à Lyon

Le rendez-vous est fixé à midi, à l'appel de plusieurs syndicats, dont l'UNEF et la CGT, qui exigent "des logements et des conditions de vie dignes pour tous".

"Depuis le début de la crise sanitaire, la précarité étudiante se creuse de plus en plus, et avec elle s'aggrave la crise du logement. Des milliers d'étudiants populaires se retrouvent isolés dans des logements petits et parfois insalubres, comme c'est le cas dans de nombreuses résidences universitaires", explique l'intersyndicale.

Les manifestants demandent l'ouverture des chambres disponibles dans les résidences de Lyon et de St Etienne, la construction et la rénovation de nouvelles résidences sans augmentation des loyers, l'augmentation en nombre et en montant des bourses, mais aussi leur ouverture sur critères sociaux aux étudiants étrangers.