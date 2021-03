Lyon : braquage d’un fourgon ce vendredi en plein centre-ville, de l'or et des bijoux volés

Selon nos informations, un fourgon a été braqué devant une bijouterie de la rue Thomassin par au moins trois individus lourdement armés et cagoulés. Selon les sapeurs-pompiers du Rhône, aucun blessé n’est à déplorer parmi les convoyeurs de fonds. Les braqueurs cagoulés auraient fait main basse sur un butin notamment composé d’or et de bijoux. Selon le parquet de Lyon, le préjudice est estimé à 275 000 euros.

Aucun coup de feu n'a été tiré. Des sources proches du dossier indiquent que les malfaiteurs sont repartis à bord d'une voiture noire. Le véhicule aurait été retrouvé en feu sur la commune de Bron, à l'est de Lyon.

Un important dispositif policier est déployé pour tenter de retrouver le commando, notamment un hélicoptère. De plus, la police scientifique s'est rendue sur place pour réaliser des relevés sur la camionnette prise pour cible. La police judiciaire est en charge de l'enquête ouverte des chefs de vol à main armée en bande organisée et association de malfaiteurs.

J.D.