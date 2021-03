Capitale française de la culture 2022 : Villeurbanne a été choisie !

Et c'est Villeurbanne qui l'a emporté !

Le ministère voulait "valoriser un projet culturel ambitieux" qui permettrait de "soutenir la création artistique et dynamiser l'accès à la culture pour tous". Un financement d'un million d'euros va donc parvenir à la mairie dirigée par Cédric Van Styvendael (PS). Ce dernier a du passer par différentes étapes, dont un dernier entretien la semaine dernière où un projet mettant en avant la jeunesse, a été présenté aux équipes de Roselyne Bachelot.

"Nous accueillons ce titre avec une grande joie et une grande fierté, a réagi le maire villeurbannais dans un communiqué. C’est la récompense d’un travail engagé il y a maintenant cinq mois avec tous les acteurs culturels villeurbannais. L’engouement partagé par tous ces acteurs aura été communicatif et aura convaincu le jury de faire de Villeurbanne la première "capitale française de la culture". Nous remercions le jury qui a eu l'audace de choisir un projet construit sur la jeunesse, l'éducation, le patrimoine ordinaire, le faire-ensemble, autant de clés pour les politiques culturelles du XXIe siècle. Merci aussi, évidemment, à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que Villeurbanne obtienne ce titre. Nous savons que les acteurs de la culture traversent des moments très difficiles. Nous espérons que ce titre offrira un horizon de sortie de crise mobilisateur. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous pourrons, avec eux, lancer l’année française de la culture, placée sous le signe de la jeunesse et de la renaissance. Nous avons hâte".

Roselyne Bachelot a également explicité le choix du jury : "Première des "deuxièmes villes de France" comme elle aime à se nommer, Villeurbanne, riche de son histoire industrielle, cité jeune et en croissance, a choisi la jeunesse pour force et cible de son projet culturel urbain. La Ville entend renouer avec sa tradition d’éducation populaire et innover dans ses actions d’éducation artistique et culturelle. Elle compte s’appuyer pour cela aussi bien sur son patrimoine méconnu, ses forces associatives ainsi que sur les grandes institutions culturelles et les ressources universitaires présentes sur son territoire".

Villeurbanne faisait face à Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, Saint-Paul de la Réunion, Sète et la communauté de communes du Val Briard.