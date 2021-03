Près de Lyon : un drive de la drogue démantelé, il faisait 155 000 euros de chiffre d'affaires mensuel

Le commissariat d'Oullins a bénéficié de plusieurs informations sur un point de deal de Pierre-Bénite. La surveillance sur place a rapidement permis en janvier de vérifier le tuyau et de repérer un individu de 22 ans organiser le drive de la drogue situé rue du 11 novembre 1918. Au pied des tours, il plaçait les guetteurs et les rabatteurs et les ravitaillaient toute la journée.

Un second individu, associé du premier, était également identifié. Originaire de la Mulatière, c'est lui qui se fournissait en drogue dans l'agglomération lyonnaise puis la stockait dans un appartement voisin du point de deal.

Il y a quelques jours, la police est donc passée à l'action. Les deux associés et la nourrice qui cachait la drogue dans son appartement ont été interpellés. Le domicile de cette dernière a été perquisitionné, ce qui a permis de mettre la main sur près de 6 kilos de résine de cannabis, un kilo d'herbe, 128 grammes de cocaïne, un fusil de chasse et plus de 2000 euros en espèce.

Les enquêteurs ont également retrouvé les livres de comptabilité. Ils savent donc avec précision que depuis le 1er décembre dernier, ce point de deal a permis d'écouler 177 kilos de résine de cannabis, 51 kilos d'herbe et 880 grammes de cocaïne, occasionnant un chiffre d'affaires mensuel de plus de 154 000 euros.

Les trois suspects ont été présentés au parquet de Lyon vendredi dernier puis ont été mis en examen et placés en détention provisoire.