Quatre nouveaux cas de Covid-19 à l’OL féminin !

L’OL féminin a procédé à de nouveaux tests PCR au sein de son effectif professionnel ces dernières 24 heures. "Les derniers tests ont révélé quatre nouveaux cas positifs, portant à dix le nombre de joueuses et membres du staff détectés positifs à la Covid-19", indique le club qui précise que l’ensemble de son effectif est actuellement à l’isolement.

Pour rappel, les premiers cas ont entraîné cette semaine le report du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG prévu mercredi. Le match a été reprogrammé le 18 avril.

De son côté, Corinne Diacre a annoncé ce jeudi matin la sélection en équipe de France d'Amandine Henry, Sakina Karchaoui et Eugénie Le Sommer. Elles pourront rejoindre les Bleues à Clairefontaine une fois leur sept jours d'isolement passés et après un test PCR négatif où elles se prépareront à affronter en amical l'Angleterre et les Etats-Unis.