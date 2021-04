A Charly, un chaton abandonné par sa mère est adopté par les agents de la mairie

Vendredi dernier, la police municipale de Charly est intervenue sur le domaine Melchior Philibert où l’association de botanique avait repéré des chats prostrés dans la serre de l’ancienne orangerie. Le fonctionnaire a alors vu la mère quitter les lieux avec quatre chatons, laissant derrière eux un petit félin très faible, complètement déshydraté et peu nourri. Plutôt que de l’amener à la SPA, le policier municipal a décidé d’en parler à la mairie. Et ce fut le coup de foudre pour la boule de poils, adoptée par la cheffe de cabinet du maire qui a décidé de baptiser le chaton abandonné "Charly", évidemment. Il a depuis repris des forces et près de 50 grammes depuis son arrivée à la mairie où les agents se relaient pour lui donner le biberon.