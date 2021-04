Policier mortellement percuté par un bus lors d'une course-poursuite près de Lyon : le fuyard condamné

Pourtant, ce n'est que ce mercredi que l'homme à l'origine d'une course-poursuite ayant très mal tourné a été condamné au tribunal judiciaire de Lyon. La faute à des décisions contraires du juge d'instruction, puis de la cour de cassation.

Agé de 33 ans, l'individu poursuivi pour homicide involontaire, blessures involontaires et refus d'obtempérer, avait tenté de fuir un contrôle de police municipale le 5 novembre 2014 à Vénissieux. Pris en chasse, il avait emmené les forces de l'ordre jusqu'à Saint-Priest à bord de sa voiture volée. C'est là que ses poursuivants avaient accéléré et emprunté la voie de gauche à contresens route de Lyon pour tenter le bloquer. Décision malheureuse car un bus arrivait à ce moment-là et percutait violemment et de plein fouet le véhicule de police, tuant l'un de ses occupants, Yassine Zobiri, et blessant deux autres fonctionnaires.

Quatre ans de prison avaient été requis à l'encontre du chauffard, qui s'était rendu de lui-même au commissariat d'Auxerre après s'être réfugié quelques jours chez sa famille. Ce dernier avait reconnu les faits, mais estimait que les policiers étaient également responsables de l'accident, à hauteur de 30% de leur dommage. Un calcul d'apothicaire qui trouve son origine dans la volonté de baisser les dommages et intérêts à verser. Ils seront fixés lors d'une prochaine audience civile en septembre.

Le Lyonnais a écopé finalement de 3 ans de prison ferme.