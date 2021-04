Lyon : l'école Jean Gerson au service des enfants des soignants

Depuis mardi dernier, toutes les écoles de France sont fermées afin d'endiguer l'épidémie de Covid-19. Pas facile donc pour les professionnels de la santé de se rendre sur leur lieu de travail tout en devant trouver des solutions pour faire garder leurs enfants. Pour pallier cette difficulté, le président de la République a annoncé lors de sa dernière allocution que certains groupes scolaires pourraient tout de même accueillir les plus jeunes enfants des soignants.

C'est le cas pour l'école élémentaire Jean Gerson dans le quartier du Vieux-Lyon. "C'est un vrai soulagement quand on n'a pas de solution alternative", a confié une maman aide-soignante qui emmenait son fils en classe. Ce matin-là, une dizaine de petits ont pu profiter de la présence de deux enseignants volontaires. "D'une certaine façon, nous soutenons les soignants", précise Cédric, instituteur d'une classe de CE2. Une pensée que partage le recteur de l'académie Olivier Dugrip. "Nous avons eu davantage de demandes que l'année dernière", a-t-il confirmé.

Dans toute l'académie, ce sont près de 9000 élèves (maternelle, primaire et collège) qui bénéficient de ce dispositif. Et 1500 professeurs, tous volontaires, sont mobilisés dans plus de 1 000 établissements. L'accueil en classe sera suspendu dès lundi, puisque ce sera la période des vacances scolaires.

Les enfants retrouveront l'ensemble de leurs camarades le 26 avril prochain. C'est en tout cas le souhait de la plupart des parents...