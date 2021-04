Près de Lyon : interpellation de six ados qui dégradaient l’hôpital de Givors et mettaient la vie de patients en danger

La direction de l’hôpital de Givors avait effectivement signalé que depuis le 25 février, plusieurs dégradations avaient été commises sur place, entraînant des dysfonctionnements au sein de l’établissement qui mettaient en danger la vie de patients. L’enquête a permis d’identifier six suspects, âgés de 11 à 15 ans. Le parquet a ensuite demandé leur placement en garde à vue ou en retenue ce jeudi. Tous ont reconnu les faits, à des degrés divers d’implication.

Ce vendredi, le principal mis en cause âgé de 15 ans était présenté au parquet des mineurs aux côtés d’un complice âgé de 14 ans en vue de leur mise en examen pour dégradations, vol en réunion et mise en danger de la vie d’autrui. Les quatre autres suspects âgés de 11 et 12 ans devaient passer devant le juge pour enfants en cette fin de semaine.