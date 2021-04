Lyon : une manifestation ce samedi pour demander la fermeture des centres de rétention administrative

Le Collectif de Soutien aux Réfugiés et Migrants appelle ce samedi à se mobiliser pour demander la fermeture des centres de rétention administrative (CRA) et l'arrêt des constructions en cours. De plus, ils demandent "la fin des arrestations d'étrangers, de leur enfermement, de leur expulsion ainsi que leur régularisation".

"Ne laissons pas l'Etat poursuivre sa politique xénophobe et répressive, multiplier les arrestations et l'enfermement, surtout pendant la crise sanitaire. La criminalisation des étrangers vise à détourner notre regard du vrai coupable : ce gouvernement qui cumule les lois liberticides et les attaques contre nos droits sociaux", ajoute le communiqué signé par plusieurs collectifs et organisations de gauche.

Le rassemblement débutera à 14h place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.