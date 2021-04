Restrictions de circulation à Lyon et dans le Rhône : la SNCF réduit encore le nombre de TGV dès ce lundi

C’est la raison pour laquelle la SNCF réduit le nombre de TGV à partir de ce lundi. La cadence passe à 4 TGV sur 10 en moyenne sur les axes Sud-Est, Atlantique et Est. C’est également le cas des Ouigo. La circulation sur l’axe Nord reste réduite à 3 TGV sur 10.



"Il s’agit d’une moyenne par axe, et l’offre est adaptée au cas par cas pour chaque destination", précisait en fin de semaine dernière la SNCF dans un communiqué qui ajoute que "l’offre pourra être renforcée les week-ends et durant les vacances scolaires selon les axes".



La circulation des TER est également légèrement impactée sur certaines lignes, peut-on lire sur le site internet des TER en Auvergne-Rhône-Alpes.