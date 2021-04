Météo : de nouvelles gelées cette semaine à Lyon et dans le Rhône ?

Après un épisode de gel la semaine dernière ayant mis à mal les cultures, notamment les vignobles du Beaujolais, le mercure va de nouveau baisser cette semaine.

Si la semaine s’annonce plutôt ensoleillée, les températures resteront bien en dessous des normales de saison (-6 degrés par rapport à une mi-avril).

Les matinées de mercredi et jeudi seront les plus froides avec un thermomètre négatif (jusqu’à -3 degrés) sur l’ouest du département du Rhône. On avoisinera en moyenne les 2 degrés sur l’agglomération lyonnaise.

Ces nouvelles gelées ne devraient pas durer dans le temps puisque Météo France prévoit une légère hausse du mercure dès le week-end prochain.