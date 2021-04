Près de Lyon : ils pensaient acheter une moto, ils se font délester de 3300 euros par 8 jeunes armés

Ce fut encore le cas samedi dernier à Meyzieu. Un rendez-vous avait été fixé à 14h30 rue Joannes Gonnon. Trois personnes se sont rendus sur place, pensant pouvoir acquérir une moto. Mais le faux vendeur était bientôt rejoint par un groupe de 5 à 8 individus aux visages dissimulés, armés de couteaux, de machettes, d'une batte de baseball et d'un pistolet. Les victimes leur remettaient 3300 euros et leurs téléphones portables.

L'un des agresseurs s'emportait et tentait de poignarder l'un des acheteurs avant de dégrader son véhicule.

L'enquête rapide de la police permettait d'identifier 3 individus âgés de 14, 17 et 19 ans. Parmi eux, deux frères. Ils ont été interpellés mercredi et les perquisitions de leurs domiciles ont permis de retrouver 920 euros, un pistolet automatique, un couteau, mais aussi un passeport et une carte grise qui provenaient de vols de voitures commis en 2019.

Lors de leur garde à vue, les trois complices présumés ont nié les faits. Le plus âgé était d'ailleurs innocenté grâce à l'étude de sa téléphonie et était laissé libre.

Les deux autres ont été présentés au parquet mineurs ce jeudi en vue de leur mise en examen pour vol avec arme, violences avec arme et dégradation de bien privé. L'affaire pour recels de vol était classée sans suite.