Lyon : il hurle "vive les juifs et nique l'armée" puis tente de saisir le Famas d'un militaire

Quelques jours plus tard, lundi soir vers 20h, des faits similaires se sont produits au même endroit, dans le 3e arrondissement de Lyon. La DDSP rapporte qu'un homme âgé d'une quarantaine d'années, manifestement ivre, insultait une patrouille Sentinelle, et hurlait "vive les juifs et nique l'armée". Puis il poussait les militaires et tentait de s'emparer d'un fusil Famas. La SUGE parvenait à le maîtriser en attendant l'intervention de la police pour interpeller l'individu.

En garde à vue, il a nié les faits. Selon lui, il n'aurait insulté personne, n'aurait pas saisi l'arme et s'il a poussé quelqu'un, c'était par réflexe.

Il était présenté au parquet de Lyon ce mercredi en vue de son jugement en comparution immédiate l'après-midi.