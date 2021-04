Départ de Thomas Pesquet vers l'ISS vu de Lyon : "Ça fait du bien au moral de voir ça"

Après le report du vol en raison de la météo, l'astronaute français va embarquer ce vendredi à bord de la capsule Space X avec ses trois coéquipiers, deux Américains et un Japonais, pour rejoindre la Station Spatiale Internationale.

Le décollage est prévu à 11h49 depuis le centre spatial Kennedy en Floride. L'événement sera retransmis en direct sur la chaine Youtube Stardust : "On commence à 7h30 avec le moment où les astronautes vont revêtir leur combinaison, puis on va les suivre jusqu'à la fusée, lors du décollage et de l'arrivée en orbite", explique le Youtubeur lyonnais Vincent Heidelberg.

Selon le spécialiste de l'espace, "c'est un vol tout à fait classique, comme lors du premier vol de Thomas Pesquet, quand il est parti il y a cinq ans côté russe. C'est une capsule basique qui part au sommet d'une fusée. Au décollage, plusieurs étages se séparent".

Il faudra une dizaine de minutes à Space X pour se retrouver en orbite, puis quelques heures pour atteindre l'ISS : "Il faut partir à une heure bien particulière pour attraper la station qui, elle, ne va pas ralentir pour attendre la capsule", explique celui qui se fait appeler Vicnet sur internet.

Forcément, il y aura une certaine forme de tension autour de l'événement : "un problème technique peut arriver, même si, sur les capsules habitées, il y a pas mal de systèmes de secours", précise Vincent Heidelberg.

Surtout, en cette période de crise sanitaire, cette nouvelle mission spatiale va en faire rêver plus d'un, selon le Youtubeur aux 357 000 abonnés : "Surtout ce vol-là, car il y a à bord un astronaute européen de nationalité française, donc ça crée un engouement particulier. Côté américain, c'est plutôt la routine, ça part tous les trois mois, donc ils ont l'habitude et ils ont des astronautes à la pelle. On n'a pas la même vision des choses. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ça nous fait rêver, ça nous fait voyager, quelque chose qu'on ne peut plus trop faire depuis un an. Ça fait du bien au moral de voir ça !".

F.L.