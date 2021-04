Lyon : l’ado sans ticket TCL prend la fuite puis donne un coup de poing au contrôleur qui le rattrape

A la gare de Perrache, un adolescent de 16 ans fraudait sans titre de transport jusqu’à ce qu’il tombe sur les contrôleurs. L’individu prenait alors la fuite. Selon le Progrès, il chutait ensuite et se faisait rattraper par les contrôleurs. Mais bien décidé à ne pas se laisser faire, il donnait un coup de poing au visage de l’un de ses poursuivants et en faisait chuter un second, qui se blessait sérieusement au tibia.

La police prenait le relais pour interpeller le jeune homme agité, qui a terminé le week-end en garde à vue.