Près de Lyon : un Roumain interpellé après avoir mendié avec sa fille de 2 ans

Et pour cause, un homme mendiait devant le supermarché avec sa fille âgée de seulement deux ans. Et le duo passait de longues minutes en plein soleil. L’enfant était donc en danger !

La police a interpellé le père, un ressortissant roumain de 37 ans et vivant à Villeurbanne. Il a reconnu les faits et écopera d’un rappel à la loi fin mai. La fillette a été confiée à sa mère.